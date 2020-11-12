Индивидуальный пошив
МАСТЕРСКАЯ ШТОР
Комплексное решение текстильного декора на заказ.
Более 7000 образцов тканей, аксессуаров, карнизов, солнцезащитных систем от производителей со всего мира.
Уникальное решение для любого проекта. Премиальное качество.
Доставка по всему миру.
Работаем онлайн.
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Декоратор по текстилю
Меня зовут Елена, и я являюсь декоратором по текстилю. С 2009 года увлеченно занимаюсь текстильным оформлением. Моими клиентами являются гостиницы, рестораны, кинотеатры, отели, санатории, пансионаты, лечебные учреждения, офисы, а также частные заказчики.
Каждый клиент для меня особенный. Соответственно подход совершается с необыкновенной отдачей, ответственностью и, что самое главное, заинтересованностью в результате. ⠀
Под моим руководством красоту создает целый ансамбль, состоящий из швей, водителей, курьеров и монтажников, предоставляя полный комплекс услуг! Так же за долгие годы налажено успешное сотрудничество с лучшими поставщиками и партнёрами моей мастерской. Моя главная цель — это сделать Вам максимально уютный и красивый текстильный интерьер, в котором с удовольствием будете жить!
преимущества
Как мы работаем
Комплексное решение
проектов "под ключ"
Ткани для штор, декоративных подушек, обивки мебели, стеновых панелей
Текстиль в интерьере создает настроение и уют, поэтому необходимо серьезно отнестись к подбору качественных тканей для ваших штор, обивки мебели и различных аксессуаров.
При выборе тканей для оформления интерьера следует учитывать не только собственные предпочтения, но и характеристики материала — функциональность, долговечность. Стоит обратить внимание на правила ухода за тканью, что позволит на длительное время сохранить изделиям достойный внешний вид.
Карнизы для штор-круглые, металлические профили, багетные, мини-карнизы «кафе», карнизы с подъемной системой. Раздвижные карнизы с электроприводом и электроуправляемые подъемные системы.
Разнообразие карнизов для штор продиктовано не только техническими характеристиками, но и их дизайном. Каждый интерьерный стиль складывается из множества деталей. Основная задача карниза подержать стилевое решение и быть удобным в управлении.
Аксессуары для штор - кисти, подхваты, бахрома, тесьма, шнуры и др.
Даже самые простые шторы станут изысканными, если к ним добавить немного декора в виде бахромы и кистей.
Кисти — подхваты выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, так как они регулируют уровень освещенности помещения, удерживают шторы в определенном положении, создают на ткани красивые, декоративные складки. Шторные аксессуары дают возможность подходить к оформлению интерьера творчески, они украшают шторы и являются завершающей точкой в оформлении оконного проема.
Солнцезащитные системы - рулонные шторы, вертикальные/горизонтальные жалюзи, шторы плиссе
Солнцезащитные системы регулируют уровень освещенности в помещении, защищают от уличного шума и пыли, взглядов посторонних, создают комфортную атмосферу в доме или офисе.
Такие системы возможно устанавливать на окна различных форм и размеров. Благодаря разнообразию фактур и цветов открываются большие возможности для декора любого интерьера.
Дополнительные услуги
Все этапы производства от замера и дизайн-проекта до пошива и монтажа производятся нашими специалистами.
Цены
Приглашаю к сотрудничеству
Предлагаю сотрудничество дизайнерским студиям, проектно-архитектурным бюро, частным дизайнерам, оказывающим услуги оформления интерьеров современных домов, а также строительным компаниям на взаимовыгодных условиях.
способы связи
Воспользуйтесь удобным для вас способом связи указанным ниже
Адрес
Россия, Москва,
Санкт-Петербург
Соц-сети