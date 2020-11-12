Мастерская штор

Меня зовут Елена, и я являюсь декоратором по текстилю. С 2009 года увлеченно занимаюсь текстильным оформлением. Моими клиентами являются гостиницы, рестораны, кинотеатры, отели, санатории, пансионаты, лечебные учреждения, офисы, а также частные заказчики.

Каждый клиент для меня особенный. Соответственно подход совершается с необыкновенной отдачей, ответственностью и, что самое главное, заинтересованностью в результате. ⠀

Под моим руководством красоту создает целый ансамбль, состоящий из швей, водителей, курьеров и монтажников, предоставляя полный комплекс услуг! Так же за долгие годы налажено успешное сотрудничество с лучшими поставщиками и партнёрами моей мастерской. Моя главная цель — это сделать Вам максимально уютный и красивый текстильный интерьер, в котором с удовольствием будете жить!