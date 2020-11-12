Мастерская штор

Индивидуальный пошив

Мастерская штор
Елены Попилишко

Обо мне

МАСТЕРСКАЯ ШТОР

Елены Попилишко

Комплексное решение текстильного декора на заказ.

Более 7000 образцов тканей, аксессуаров, карнизов, солнцезащитных систем от производителей со всего мира.

Уникальное решение для любого проекта. Премиальное качество.

Доставка по всему миру.

Работаем онлайн.

подробнее
связаться

Акция

При заказе комплекта штор пошив в подарок до 30 июня.

Получить скидку

Декоратор по текстилю

Добро пожаловать в Мир творческих фантазий "Мастерской штор"...

Меня зовут Елена, и я являюсь декоратором по текстилю. С 2009 года увлеченно занимаюсь текстильным оформлением. Моими клиентами являются гостиницы, рестораны, кинотеатры, отели, санатории, пансионаты, лечебные учреждения, офисы, а также частные заказчики.

Каждый клиент для меня особенный. Соответственно подход совершается с необыкновенной отдачей, ответственностью и, что самое главное, заинтересованностью в результате. ⠀

Под моим руководством красоту создает целый ансамбль, состоящий из швей, водителей, курьеров и монтажников, предоставляя полный комплекс услуг! Так же за долгие годы налажено успешное сотрудничество с лучшими поставщиками и партнёрами моей мастерской. Моя главная цель — это сделать Вам максимально уютный и красивый текстильный интерьер, в котором с удовольствием  будете жить!

Елена Попилишко

преимущества

Нам доверяют

  • Профессиональные навыки, которые сохраняют заказчику: время, нервы, бюджет
  • Только высококачественные материалы, надежные партнеры
  • Высокотехнологичный пошив
  • Четкое соблюдение сроков исполнения
  • Гарантия на изделие год
  • Постгарантийное обслуживание
  • Всегда есть бонус

Как мы работаем

Порядок работы

Комплексное решение
проектов "под ключ"

Интервью
Для того чтобы встреча была продуктивной необходимо интервью, во время которого дизайнер задаст важные вопросы, они помогут в подборке необходимых образцов для выезда.
1
Визит дизайнера
Во время личной встречи можно определить как ткань может меняться от окружающих условий: света, размера помещения, цвета стен, предметов интерьера и прочих вещей. Все это влияет на выбор текстильной композиции. Также важно правильно снять замеры и учесть все нюансы при выборе карнизов, солнцезащитных систем и текстильного декора.
2
Дизайн-проект
Может быть выполнен в виде коллажа, скетча, 3-д визуализации, что даст возможность наглядно увидеть ваш проект и принять правильное решение. Мы также работаем в режиме online.
3
Производство
Договор, смета и техническое задание подписаны. Теперь лучшие мастера при помощи высоких технологий пошива и под чутким контролем дизайнера выполнят ваш заказ. Сроки исполнения от 10 рабочих дней.
4
Монтаж
В удобное для вас время мы доставим заказ. Проведем монтажные работы всех изделий, включая ВТО -с учетом всех требований. Подпишем акт сдачи и выдадим рекомендацию по использованию всех изделий.
5

Ткани для штор, декоративных подушек, обивки мебели, стеновых панелей

Шторы

Текстиль в интерьере создает настроение и уют, поэтому необходимо серьезно отнестись к подбору качественных тканей для ваших штор, обивки мебели и различных аксессуаров.

При выборе тканей для оформления интерьера следует учитывать не только собственные предпочтения, но и характеристики материала — функциональность, долговечность. Стоит обратить внимание на правила ухода за тканью, что позволит на длительное время сохранить изделиям достойный внешний вид.

Связаться со мной

Карнизы для штор-круглые, металлические профили, багетные, мини-карнизы «кафе», карнизы с подъемной системой. Раздвижные карнизы с электроприводом и электроуправляемые подъемные системы.  

Карнизы

Разнообразие карнизов для штор продиктовано не только техническими характеристиками, но и их дизайном. Каждый интерьерный стиль складывается из множества деталей. Основная задача карниза подержать стилевое решение и быть удобным в управлении. 

Связаться со мной

Аксессуары для штор - кисти, подхваты, бахрома, тесьма, шнуры и др.

Аксессуары для штор

Даже самые простые шторы станут изысканными, если к ним добавить немного декора в виде бахромы и кистей.

Кисти — подхваты выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, так как они регулируют уровень освещенности помещения, удерживают шторы в определенном положении, создают на ткани красивые, декоративные складки. Шторные аксессуары дают возможность подходить к оформлению интерьера творчески, они украшают шторы и являются завершающей точкой в оформлении оконного проема.

Связаться со мной

Солнцезащитные системы - рулонные шторы, вертикальные/горизонтальные жалюзи, шторы плиссе

Солнцезащитные системы

Солнцезащитные системы регулируют уровень освещенности в помещении, защищают от уличного шума и пыли, взглядов посторонних, создают комфортную атмосферу в доме или офисе.

Такие системы возможно устанавливать на окна различных форм и размеров. Благодаря разнообразию фактур и цветов открываются большие возможности для декора любого интерьера.

Связаться со мной

Дополнительные услуги

Перетягивание мебели, абажуров бра

Если ваша мебель утратила первоначальные свойства, стала менее эстетичной или перестала подходить под обновленный интерьер, то «Мастерская штор» исправит данную ситуацию.
 
Мы готовы помочь в реализации любой идеи, касающейся восстановления предметов интерьера.
Связаться со мной

Работаем "под ключ"

Все этапы производства от замера и дизайн-проекта до пошива и монтажа производятся нашими специалистами.

Пригласить дизайнера

Стандарт

40 000 от
  • Портьеры из стильных турецких и китайских тканей: 20 000 – 30 000 р
  • Базовый тюль: до 10 000 р
  • Базовый карниз: 10 000 р
  • Выбор интересных предложений в данном сегменте ограничен, но возможен.
  •  
Получить консультацию

Комфорт

60 000 от
  • Портьеры из тканей европейских производителей со сложными фактурами, натуральными волокнами: 30 000 – 50 000 р
  • Тюль: от 15 000 р
  • Карниз с интересным дизайном: от 15 000 р
  • Широкий выбор на основе европейских трендов, премиальный вид за счет ручной складки, современных технологий пошива.
Получить консультацию

VIP

100 000 от
  • Портьеры с авторскими принтами, тканями люксовых брендов, высокотехнологичных тканей, ручной работой, сложными технологиями пошива: от 50 000 р
  • Тюль сложной фактуры: от 25 000 р
  • Карнизы люкс/электрические: от 25 000 р
  • Правильный выбор, если ваш интерьер требует самого лучшего.
Получить консультацию

Цены

Выберите формат под ваш бюджет

Портфолио

Мои работы

  • Шторы
  • Перетягивание мебели
  • Карнизы
Связаться
Предыдущая
Следующая
Проигрывать видео
Проигрывать видео

Отзывы

Оставьте
свой отзыв

Оставить отзыв
Благодарю, Елена! Всегда важно найти своего мастера. В любой сфере, будь то доктор, учитель, художник... Елена - мастер своего дела, тонко чувствующий пространство, в котором работает. И повелительница тканей! Даже для капризных клиентов, которые хотят «такой же, но с перламутровыми пуговицами», Елена разыщет прекрасный вариант: подходящий по бюджету и срокам. Безусловно, декорирование окон создает уют и завершенность в любом помещении. Но делать это совместно с профессионалом, который ценит твоё время и слышит пожелания, комфортно вдвойне!
Ирина Викторовна.
Ирина Викторовна.
Леночка, каждый день с благодарность вспоминаю вас! Окна стали в интерьере ярким акцентом, добавили в выбранный стиль ещё большей выразительности, мягкости и уюта. Спасибо за вашу помощь в выборе тканей, компетентность! Но мне так ни разу не удалось самостоятельно расправить шторы так красиво, как сделали это вы!)
Лидия Самуиловна.
Лидия Самуиловна.
Елена очень позитивный человек и при этом настоящий профессионал! Она может создать на выбор несколько вариантов оформления окон в разных стилях и ценовых категориях, расскажет обо всех плюсах и минусах, знает как ведёт себя каждая ткань во время эксплуатации. Как грамотный дизайнер, она не только поможет выбрать ткань и фасон, но и посоветует аксессуары и приятные мелочи, которые придадут изюминку и будут радовать ваш глаз каждый день. Спасибо, Лена, за то ощущение красоты и уюта, с которого я начинаю каждый день когда смотрю на свои новые окна!
Эльмира
Эльмира
Началось все с того, что мы решили переделать кабинет супруга в детскую для девочек. Дошла очередь до текстильного оформления. Три компании приезжали ко мне с образцами, но то не нравился текстиль, то подход специалиста. Елену же посоветовали друзья, давая отличные рекомендации. Она высоко-квалифицированный специалист. Блестящая презентация, а встречались мы не раз. Огромный выбор образцов лучших Европейских производителей мне был представлен. Несколько вариантов визуализации мы посмотрели прежде чем определились с конечным вариантом. Комната получилась именно такой, какой мы ее мечтали видеть. Качество пошива, просто восторг. Если вы хотите чтобы внимание было уделено даже мелочам, то вам к Елене. Смело рекомендую
Екатерина
Екатерина

Приглашаю к сотрудничеству

Сотрудничество с дизайнерами, архитекторами, строительными и ремонтными компаниями

Предлагаю сотрудничество дизайнерским студиям, проектно-архитектурным бюро, частным дизайнерам, оказывающим услуги оформления интерьеров современных домов, а также строительным компаниям на взаимовыгодных условиях.

способы связи

Мои контакты

Воспользуйтесь удобным для вас способом связи указанным ниже

Адрес

Россия, Москва, 

Санкт-Петербург

Телефон, e-mail

+7 968 729-37-37

mep@sdelat-shtory.ru

Соц-сети

Мастерская штор

Елены Попилишко

Мастерская штор

© 2020 Елена Попилишко. Desing by LabCreator

Политика конфиденциальности

Задайте интересующий
вас вопрос

Скидки

до 30%

Вызов дизайнера

Консультация по тарифу "Стандарт"

Консультация по тарифу "Комфорт"

Консультация по тарифу "VIP"

Напишите отзыв о моей работе